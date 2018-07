Número de empresas de crescimento elevado (e emprego que geram) é o mais elevado desde 2009

O número de Empresas de Crescimento Elevado (ECE) e o emprego criado por elas criado atingiram os valores mais altos desde 2009, de acordo com a 8ª edição do estudo “As Empresas mais Velozes”, elaborado pela consultora Informa D&B. Referimo-nos a empresas com, pelo menos, um dezena de empregados e que registam um crescimento orgânico médio anual de empregados superior a 20% durante três anos consecutivos.

Após os anos da crise, em que o número de ECE caiu, a tendência tem sido a da evolução, conforme mostra o gráfico abaixo. No final de 2016 registaram-se 1.575 ECE (mais de metade exportadoras), que representam 0,5% do tecido empresarial português, de acordo com a mesma análise, realizada entre 2013 e 2016.

Apesar de ser uma percentagem pouco significativa, as ECE são atualmente responsáveis pela criação de mais de 90 mil empregos no país, sendo que 41,7% dessas ofertas de trabalho das ECE estão concentradas no segmento dos serviços. “Para este crescimento no novo emprego contribuiu não só o maior número de ECE, mas também a presença entre elas de grandes empresas de serviços em regime de externalização, como trabalho temporário, call centers, segurança e limpeza”, explica a consulta, no relatório divulgado esta quinta-feira.