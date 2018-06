NOWO volta a apostar “no poder da escolha”

A NOWO, operadora de telecomunicações criada em 2016 a partir da Cabovisão, acaba de anunciar um novo na sua estratégia que visa ir ao encontro das necessidades dos consumidores de telecomunicações, com o lançamento do serviço móvel por carregamento com especial enfoque nas zonas onde a marca é mais reconhecida e valorizada.

Com este lançamento, a empresa pretende voltar a afirmar os valores da marca, nomeadamente “a liberdade de escolha e a justiça nos preços”, evidencia Jorge Rodrigues, chief marketing officer da NOWO, em comunicado. Com estes produtos, acrescenta, “o consumidor passa a poder escolher quanto quer carregar todos os meses, adequando as suas necessidades de serviço à sua disponibilidade económica a cada momento”.

Nesta nova campanha, o consumidor poderá escolher, entre um dos quatro planos, que incluem comunicações de dados e minutos/SMS para qualquer rede fixa ou móvel, em Portugal ou em roaming no Espaço Económico Europeu.