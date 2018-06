Novo Governo de Espanha prepara aumentos de impostos e despesas

O novo Governo de Espanha, liderado por Pedro Sánchez, do PSOE, está a preparar aumentos de impostos e despesas, além de alterações nas leis laborais, que poderão “causar sérios prejuízos à atividade económica e em última instância ao PIB”, salienta o jornal “El Economista”.

O mesmo jornal indica que o Governo de Sánchez, recém-empossado (na sequência da queda do Governo de Mariano Rajoy, do PP, via moção de censura), já anunciou que vai aplicar taxas à banca e às empresas tecnológicas para obter mais receita. Ao que acresce a intenção de aumentar o imposto sobre as sociedades às grandes empresas e reverter algumas medidas da reforma laboral.