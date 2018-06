Novo estudo mostra que disparar do valor da bitcoin deveu-se a manipulação

Pelo menos metade da valorização da bitcoin, e de outras grandes criptomoedas, ao longo do ano passado terá sido manipulada, de acordo com o estudo “Is Bitcoin Really Un-Tethered?”, sobre fraude nos mercados financeiros, publicado na semana passada.

O artigo de John Griffin, professor de finanças da Universidade do Texas, e Amin Shams, estudante de pós-graduação, foca-se na subida vertiginosa da bitcoin e concluiu que grande parte foi causado por ações de alguns grandes players, em vez da procura real de investidores.

Muitos participantes do setor expressaram preocupações sobre o impulso dos preços, nomeadamente devido à atividade da Bitfinex. A plataforma de exchange, uma das maiores e menos regulamentadas, está registada nas Caraíbas e opera na Ásia, tendo chegado a ser intimada pelos reguladores norte-americanos.