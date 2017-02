Novo embate entre Costa e Passos

O primeiro-ministro e os partidos de esquerda que suportam o Governo têm hoje mais um embate com a oposição. No Parlamento, está agendado um debate quinzenal que deverá marcar um novo confronto de argumentos entre António Costa e Passos Coelho.

O debate tem como tema a execução da estratégia de médio prazo do Governo, que está vertida no Plano Nacional de Reformas (PNR). Este documento, apresentado em abril do ano passado, prevê múltiplas medidas ao longo da legislatura, para impulsionar o crescimento económico e o emprego.

Está organizado em seis pilares: a qualificação dos portugueses, o reforço da inovação nos processos, produtos e empresas, a capitalização do tecido empresarial, a valorização e qualificação do território, a modernização dos serviços públicos e o combate às desigualdades.

Esta temática deverá proporcionar um debate sobre o último relatório da OCDE. Esta semana, a organização considerou que Portugal fez um progresso “notável” em alguns domínios, nomeadamente nas exportações, mas alertou que o crescimento do PIB está a ser penalizado por problemas estruturais, que estão a “exacerbar as vulnerabilidades” do país. Para melhorar o desempenho, a organização apela a um “impulso renovado” nas reformas estruturais.

Apesar de o motivo da discussão ser o PNR, a actualidade política não deixará de marcar o debate. Em tempos de subida de juros da dívida de Portugal, Passos Coelho e Assunção Cristas não deixarão de explorar eventuais dificuldades de financiamento e a perceção de risco do país e da estratégia do Governo. E, em véspera de discussão parlamentar da precariedade no Estado, a coesão dos acordos à esquerda será certamente alvo de discussão.

No último debate, a discussão entre Costa e Passos aqueceu, quando o debate das contas públicas. O primeiro-ministro foi acusado de só ter atingido um défice de 2,3%% com recurso a medidas extraordinárias e recusou-se a responder sobre quanto seria o défice sem esses expedientes. Costa respondeu a Passos: num tom irónico que inflamou os ânimos do Parlamento, disse que o social-democrata teria a sua resposta “quando o diabo chegasse”.