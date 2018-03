Novo diretor-geral da DHL define terminal de Lisboa como prioridade

O novo diretor-geral da DHL Express Portugal, José António Reis, elege a construção do novo terminal de carga da empresa no aeroporto de Lisboa como um dos principais objetivos para o primeiro ano do seu mandato na liderança na empresa de transporte expresso. Trata-se de um projeto de 30 milhões de euros, que transformará Lisboa num hub da DHL para o Norte de África, mas também Angola e Brasil. O processo tem-se arrastado por anos, mas o responsável pela multinacional na Europa assegurou, no final de fevereiro, que o acordo para a obra seria fechado “nas próximas semanas”.

José António Reis assumiu a liderança executiva da DHL Express Portugal a 1 de março, sucedendo a Américo Fernandes. Em declarações ao “Jornal Económico”, diz que a concretização do terminal “permitirá um aumento significativo da nossa capacidade de resposta e uma nova dinâmica para as empresas nacionais”, cumprindo o objetivo que definiu de “acompanhar a evolução do mercado, o crescimento e as necessidades das empresas portuguesas nos seus processos de internacionalização”.