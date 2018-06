Novo curso vai pôr cientistas a criar empresas e emprego

Resultado de uma parceira entre o Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB NOVA) e a Nova School of Business & Economics (Nova SBE), ambos da Universidade Nova de Lisboa, um novo curso, lançado oficialmente a 26 de junho, vai juntar duas realidades que nem sempre andam juntas: uma pós-graduação para cientistas aprenderem a transformar o conhecimento em negócio.

Segundo afirma a organização, ao juntar cientistas, empreendedores e empresas, este novo curso “pretende que a formação científica avançada seja acompanhada de uma formação direcionada para a gestão da inovação e empresarial”.

Com a duração de três meses e a decorrer em horário pós-laboral, o StartUp Research destina-se principalmente a cientistas, mas também a gestores e empresários que estejam ligados à ciência.

“Estamos há 25 anos a formar investigadores de topo, que continuam as suas carreiras em Portugal e no estrangeiro. Sabemos formar cientistas e agora queremos que estes saibam também reconhecer oportunidades de negócio com o conhecimento que geram, que também consigam criar empregos e empresas, que simultaneamente devolvam à sociedade o conhecimento sob a forma de produtos que contribuam para o bem-estar”, explicou Cláudio Soares, diretor do ITQB NOVA, citado em comunicado oficial.