Novo choque, velha doutrina

Donald Trump atiçou as primeiras chamas de um fogo que irá alastrar por tempo indefinido e que pode bem desfigurar de forma irremediável a América. A decisão de impor o “Muslim Ban” e de proibir nacionais de sete países de maioria muçulmana de entrar nos EUA, mesmo sendo portadores de vistos válidos ou dupla nacionalidade, deu lugar ao medo, confusão e raiva. O acolhimento de refugiados foi também suspenso, deixando numa situação dramática centenas de pessoas impossibilitadas de retornarem aos seus países de origem. Em 24 horas, os alarmes soaram de Norte a Sul por todos os Estados, empresas e universidades, abalados por uma medida que muitos denunciaram como antiamericana. O que muitos não esperavam que acontecesse foi o modo organizado e rápido como se deu o protesto, resistência e desafio a uma ordem inconstitucional que, sabemos hoje, foi ordenada pelos supremacistas que rodeiam o Presidente.

Curioso que ao ver recentemente o documentário Vita Activa: o Espírito de Hannah Arendt, sobre a vida e obra de uma das pensadoras mais influentes do séc. XX, é inevitável sentir que a História se repete perante os nossos olhos incrédulos. A história de Arendt é uma história que se cruza com a ascensão do nazismo, forçando-a a fugir da Alemanha na condição de judia que se tornara uma pária. Detida num campo de concentração francês, escapou para os EUA onde foi surpreendida pela pluralidade e diversidade do país que a recebeu de braços abertos. É nos EUA que escreve algumas das suas reflexões mais poderosas sobre o totalitarismo, a natureza do mal e a condição humana. O documentário não se inibe de mostrar algumas imagens de arquivo perturbantes dos campos de concentração e da dimensão do horror que Arendt acreditava ter sido um ato tão vil com o qual a Humanidade jamais se poderia reconciliar.

Não é inocente que este documentário surja nesta precisa altura em que as condições económicas adversas globais deram palco a sentimentos nacionalistas e à mesma ideologia que Arendt tão bem denunciou há décadas. Ela afirma, com uma clarividência extraordinária, como as sementes totalitárias persistem em sociedades democráticas e como o totalitarismo se recusa a engajar com a realidade e cria uma fantasia alternativa. E isto é precisamente o que estamos a testemunhar neste momento com a administração Trump.