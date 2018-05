Novo Centro Cívico do Imaculado Coração de Maria concluído em julho

O novo Centro Cívico do Imaculado Coração de Maria deve ficar concluído no próximo mês de julho.

Esta quarta-feira, Paulo Cafôfo, presidente da Câmara do Funchal, e o vereador com o pelouro das Obras Públicas Miguel Silva Gouveia deslocaram-se ao local onde se situa a antiga Escola de 1º Ciclo do Poço da Câmara que dará lugar ao novo Centro Cívico do Imaculado Coração de Maria. Para além da sede da Junta de Freguesia, o novo edifício vai albergar um espaço cultural, num investimento municipal de 265 mil euros.

“Ao longo dos últimos anos, criámos condições favoráveis para que os privados investissem na recuperação do património da cidade, mas não deixámos de fazer a nossa parte, apostando em intervenções no espaço público e na reabilitação de antigos edifícios municipais, na lógica de lhes dar novos usos e de devolvê-los à comunidade. Este é mais um excelente exemplo disso mesmo”, afirmou, esta manhã, Paulo Cafôfo.