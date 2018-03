Novo campeonato de sub-23 em Portugal conhece primeira equipa

O Sporting vai deixar a II Liga de futebol no final desta época, retirando a equipa B das competições profissionais, para passar a disputar o novo campeonato de sub-23.

“Informo da nossa decisão de não continuar a participar no Campeonato Nacional da II Liga com uma Equipa B. (…) É nossa intenção competir no novo campeonato de sub-23 que será inaugurado na próxima época desportiva”, lê-se na carta enviada pelo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), a que a Lusa teve acesso.

A carta do dirigente ‘leonino’ foi também enviada aos outros clubes das competições profissionais.