Novo Banco vende capital e créditos da Nanium

O Novo Banco acaba de informar que celebrou um contrato de compra e venda de participação no capital social e créditos da Nanium (ex Qimonda).

“Informamos que o Novo Banco celebrou com a sociedade Amkor Technology, um contrato de compra e venda da sua participação de 41,06% no capital social e créditos da Nanium, uma empresa de nível mundial no sector de

semicondutores, nomeadamente no fornecimento de soluções de packaging de waferlevel fan-out (WLFO)”, diz o Novo Banco em comunicado.

A concretização da compra e venda da Nanium aos norte-americanos encontra-se dependente de necessárias aprovações, adiantou.