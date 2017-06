Novo Banco Revelação já escolheu quatro finalistas no campo das artes

Os finalistas da edição de 2017 do prémio Novo Banco Revelação já estão escolhidos. O júri, presidido por João Ribas, Diretor Adjunto e Curador Sénior do Museu de Serralves, escolheu por unanimidade os projetos dos artistas Tiago Madaleno, Henrique Loja, Diogo Bolota e Ana Barata Martins como finalistas do prémio.

Será publicado em julho um catálogo que apresenta o trabalho destes quatro finalistas que, para além de imagens que documentam os projetos, inclui ainda entrevistas aos artistas conduzidas por Ricardo Nicolau, avança o banco em comunicado.

Ainda durante o mês de julho, o júri reunirá pela segunda vez, agora com a presença dos quatro artistas selecionados, para a apresentação dos projetos que pretendem desenvolver. Após esta reunião, o júri decidirá sobre o vencedor da edição de 2017 do prémio Novo Banco Revelação, “a quem será atribuída uma bolsa de produção para que concretize o projeto pelo qual foi inicialmente selecionado. Este projeto será apresentado numa exposição individual, a inaugurar em outubro no Museu de Arte Contemporânea de Serralves.

O prémio Novo Banco Revelação é uma iniciativa do banco liderado por António Ramalho em parceria com a Fundação de Serralves, que já distinguiu 39 artistas e tem como objetivo incentivar a produção e criação artística de jovens talentos portugueses, até 30 anos, tendo por base uma lógica de divulgação, lançamento e apoio a todos os artistas que recorram ao meio da fotografia.

Esta é mais uma iniciativa do banco que nasceu dos escombros do BES no campo das artes. Recorde-se que o Novo Banco também manteve o concurso que era do BES, o Novo Banco Photo, uma iniciativa em parceria com o Museu Coleção Berardo lançada em 2004, e que é considerado já como um dos prémios mais relevantes para a consagração de um trabalho artístico, no campo da fotografia.

Sobre Novo Banco Revelação os artistas selecionados para finalistas ao Prémio deste ano utilizam o suporte fotográfico, mas não só.

O júri deste prémio é ainda constituído por Andrea Lissoni, curador de vídeo e fotografia da Tate Modern, em Londres; Alessio Antoniolli, director da Gasworks & Triangle Network, Londres; Ricardo Nicolau, adjunto da direção do Museu de Serralves e Filipa Loureiro, curadora do Museu de Serralves, decidiu por unanimidade selecionar os projetos dos artistas Tiago Madaleno, Henrique Loja, Diogo Bolota e Ana Barata Martins como finalistas do prémio.