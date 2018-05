Novo Banco regista crescimento de 27% no crédito à tesouraria das empresas até abril

O Novo Banco registou um aumento de 27% no financiamento concedido às empresas sob forma de Factoring e Confirming nos primeiros quatro meses de 2018 face ao período homólogo, depois de no ano passado ter registado um aumento de 41%.

O banco diz em comunicado que “este forte ritmo de crescimento decorreu do reforço das equipas de gestores especialistas nestes produtos estratégicos, que diariamente estão no terreno a acompanhar a rede de centros de empresas e rede de balcões do Novo Banco em todo o país”.

A instituição, que se assume como banco de referência das PME portuguesas, explica que “o Factoring e o Confirming disponibilizados pelo Novo Banco são soluções financeiras especialmente desenhadas para a gestão da tesouraria das empresas”.