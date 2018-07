Novo Banco reforça Conselho de Administração com enfoque na área do retalho

O Novo Banco anunciou ao mercado que Luís Ribeiro foi nomeado como novo membro do Conselho de Administração Executivo, para o mandato em curso (2017-2020), por deliberação do Conselho Geral e de Supervisão. O início do desempenho das suas funções está no entanto dependente da autorização do Banco Central Europeu.

Esta nomeação traduz um empenho do banco na área comercial de retalho (pelouro do novo administrador). Luís Ribeiro tem uma longa carreira na área comercial do Novo Banco.

Luís Ribeiro já era membro do órgão de administração do Novo Banco dos Açores e da Garval – Sociedade de Garantia Mútua, era atualmente responsável pela coordenação da área de empresas e anteriormente pela área de retalho, onde desempenhou várias funções ao longo de 23 anos de experiência bancária comercial.