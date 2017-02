Novo Banco recebeu benefícios fiscais no valor de 45,6 milhões de euros

Um relatório divulgado hoje pela Inspeção-Geral de Finanças conclui que, ao todo, dez entidades receberam benefícios fiscais num total de 62,9 milhões de euros (por contrato ou ato administrativo de competência governamental).

Segundo a Lusa, o Novo Banco é dos maiores beneficiários, na ordem dos 45,6 milhões de euros, decorrentes da isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis e do imposto do selo.

Em segundo, terceiro e quarto lugar estão companhias aéreas. A Hi-Fly, especializada em contratar tripulação para voos comerciais, teve benefícios fiscais na ordem dos 7,4 milhões de euros. “Na sequência do apoio à locação de equipamento importados destinados a operar em empresas que prestam serviços públicos”. A Euroatlantic Airways, especializada em voos ‘charter’ teve benefícios fiscais de 4,5 milhões de euros. A White Airways, companhia aérea com contrato de prestação de serviços com a TAP, que recebeu 3,7 milhões de euros em benefícios fiscais em 2015.