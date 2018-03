Novo Banco: prejuízo sem precedente mostra “má gestão” do BdP, segundo fundos internacionais lesados

O conjunto dos fundos de investimento lesados do Banco Espírito Santo (BES) culpa o banco central português pelos prejuízos recorde apresentados esta quarta-feira pelo Novo Banco. Segundo o Novo Note Group, que reúne grandes sociedades gestoras, os prejuízos de 1.395,4 milhões de euros mostram a “má gestão do Banco de Portugal”.

“As perdas sem precedentes do Novo Banco e necessidade de os contribuintes portugueses injetarem mais 800 milhões de euros são exemplos adicionais de quão má foi feita a gestão da resolução do Banco Espírito Santo e e a venda do Novo Banco pelo Banco de Portugal”, afirmou o grupo, que inclui grandes sociedades como a Pimco ou a Blackrock, em comunicado.

Os prejuízos de 77%, referentes a 2017 face ao ano anterior, foram causados por 2.056,9 milhões de euros de imparidades, dos quais 1.229,2 milhões são para crédito, 398 milhões para operações em descontinuação e 134,3 milhões de provisões para reestruturação, incluindo a imparidade constituída para a seguradora GNB Vida, que tem por referência o valor de mercado.