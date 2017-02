Novo Banco: Nova administração aguarda autorização do BCE

O Novo Banco remeteu para o BCE um pedido de autorização de quatro novos administradores executivos para que sejam sujeitos ao processo de avaliação de idoneidade e adequação (fit & proper).

O Jornal Económico sabe que o Fundo de Resolução deliberou já no passado dia 21 de dezembro a nomeação de um novo Conselho de Administração para o Novo Banco. Sendo que apenas foram enviados para o BCE os quatro novos que, em conjunto com os três administradores atuais, somarão sete administradores executivos.

O Conselho de Administração terá 15 administradores no total, é esse o pedido que foi remetido para o BCE, dos quais oito serão não executivos.

Os nomes dos quatro administradores ainda não são oficialmente conhecidos. O Eco revelou já que António Ramalho iria reforçar a administração do Novo Banco com três gestores. Além de Isabel Ferreira e José Eduardo Bettencourt, a área jurídica será da partner da MLGTS, Luísa Soares da Silva, refere o jornal online.

A confirmação de que o accionista do Novo Banco deliberou no passado dia 21 de dezembro de 2016 a nomeação de um novo Conselho de Administração surge da carta de renúncia de Francisco Cary.

Nessa carta o agora administrador da CGD disse que “deixar expresso o privilégio que foi fazer parte da equipa, que sob a sua coordenação e anteriormente do dr. Eduardo Stock da Cunha, e com a tutela do acionista Fundo de Resolução, tem gerido a difícil missão de relançamento e venda do Novo Banco, como instituição de transição”.

Francisco Cary diz ainda sobre o Novo Banco que “muito trabalho foi feito, o processo de venda está agora mais perto da sua prossecução dos seus objectivos de recuperação e que lhe permitirá continuar a desempenhar o relevante papel de financiamento das pequenas e médias empresas portuguesas”, diz o ex-administrador na sua carta de despedida.