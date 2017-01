Novo Banco: Lone Star está a ser contactada por grupos nacionais

O fundo norte-americano Lone Star pode não ir sozinho ao Novo Banco, pois tem sido contactada por alguns dos maiores grupos empresariais portugueses, que se mostraram disponíveis para integrar a proposta de compra pelo banco de transição que resultou da Resolução do BES. A notícia é avançada na edição do Expresso deste fim de semana.

O semanário diz que entre a Lone Star e estes grupos empresariais, que o jornal não identifica, ocorreram já reuniões de trabalho, e, apesar de os americanos admitirem que não precisam de ajuda, a entrada de capital português é bem vista, até porque pode aumentar as probabilidades de sucesso da operação.

A Lone Star continua com uma proposta que o Banco de Portugal já elegeu como a melhor, mas é preciso ajustar a proposta de forma a que o Estado não seja chamado a garantir a desvalorização dos activos e dos respectivos colaterais dos empréstimos. Esta semana a Lone Star mudou de agência de comunicação, passando a trabalhar coma JLM. Isso é um sinal de que continua empenhado em comprar o Novo Banco.

O Expresso diz que o mesmo se passa com as negociações intensas que o Banco de Portugal (BdP) e Sérgio Monteiro têm tido com o consórcio liderado pelo fundo norte-americano Apollo com a Centerbridge. Este concorrente não assinou apresentou a oferta global vinculativa, tal como o Jornal Económico já tinha noticiado.

O Expresso diz que também a Apollo tem na sua oferta a exigência de garantias públicas.

Os contactos estão a decorrer o mais rápido possível, até porque existe urgência em fechar as negociações com o Banco de Portugal, diz o jornal. A expectativa é que nos próximos 15 dias seja enviada ao Governo uma proposta melhorada. Isto apesar de nesta fase de negociações não ter sido colocada uma data limite para apresentar uma proposta ao Governo.

Isto coincide com as declarações do Ministro das Finança à margem do Eurogrupo em Bruxelas, citadas pela Lusa. Nesta semana que passou Mário Centeno disse que as negociações entre o Banco de Portugal/Fundo de Resolução e os interessados estão a decorrer, “com bastante intensidade”. Lembrando que a venda é conduzida pelo supervisor, Centeno afirmou que “o Governo tem acompanhado esse processo, que está numa fase importante das negociações” e que a conclusão deverá ocorrer “proximamente”.

O Expresso diz que ambos os candidatos, os fundos Lone Star e Apollo/Centerbridge têm a seu lado investidores portugueses que manifestaram interesse em avançar para a compra do Novo Banco. No caso da Apollo, o grupo Violas, maior acionista português do BPI, já o assumiu.