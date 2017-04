Novo Banco: Injeção do Estado pode sofrer desvalorização de 93%

O Governo e o Banco de Portugal (BdP) anunciaram sexta-feira a assinatura para a venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star, que vai injetar 1.000 milhões de euros no banco: 750 milhões de euros no momento da conclusão da operação e 250 milhões de euros até 2020. O Lone Star vai controlar 75% do Novo Banco, com o Fundo de Resolução detentor dos restantes 25%.

Contas feitas, o Fundo de Resolução, que detém a posição de 25%, valerá 333 milhões de euros o que significa que a anterior injeção de 4,9 mil milhões de euros feita em 2014 pelo Estado e bancos irá desvalorizar 93%, revela o Expresso.

Dos 4,9 mil milhões que os bancos do sistema injetaram no Novo Banco, 3,9 mil milhões de euros resultam de um empréstimo do Estado que deve ser reembolsado até 2046.