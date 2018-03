Novo Banco: Governo vai emprestar verba “muito abaixo” de 792 milhões mas ainda não sabe quanto

Os prejuízos referentes a 2017 do Novo Banco irão obrigar a uma injeção de capital no montante de 791,7 milhões de euros, de acordo com informação prestada pela instituição à CMVM. De acordo com informação avançada pela TSF, o Estado ainda não sabe qual a dimensão do empréstimo mas garantiu que o valor vai ficar “muito abaixo.

De acordo com fontes próximas deste processo, será efetuada a certificação das contas e ainda a verificação do cumprimento do Mecanismo de Capital Contigente, pelo que não é possível ainda determinar a dimensão do empréstimo mas o mesmo estará “muito abaixo” dos 792 milhões.

As contas hoje apresentadas pelo Novo Banco serão ainda reavaliadas pelo Fundo de Resolução, Banco de Portugal e Estado, sendo que só após essa avaliação, serão apuradas as reais necessidades de financiamento.