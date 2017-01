Novo Banco fecha 2016 acima dos 22% no crédito às empresas

O Novo Banco conseguiu no final de 2016 uma posição superior a 22% de quota de mercado no segmento de crédito às empresas e negócios. Este reforço ficou a dever-se à concretização durante o ano passado de mais de 750 milhões de euros em novas operações de crédito no segmento das empresas, especialmente exportadoras.

Numa nota envidas às redações, o banco liderado por António Ramalho explica que, no segmento de exportação, o Novo Banco registou o ano passado “uma posição de 23% no trade finance [apoio ao financiamento da exportação ou importação de bens ou serviços] e com o reforço de 20% para 22% nas PME [Pequenas e Médias Empresas] Líder”.

O banco afirma que, desta forma, conseguiu o ano passado “reforçar o seu papel estratégico no segmento das empresas, especialmente exportadoras”, que representam “cerca de 70% da sua carteira de crédito”.