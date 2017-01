Novo Banco encaixa cerca de 154 milhões com a venda da Ascendi

O Novo Banco informou o mercado sobre a liquidação financeira da primeira fase do acordo para a alienação de ativos da Ascendi Group.

Esta transação representa mais um importante passo no processo de desinvestimento de ativos não estratégicos do banco de transição, “prosseguindo este a sua estratégia de foco no negócio bancário”, diz o comunicado.

Os dois acionistas (a Mota -Engil detém 60% e Novo Banco 40%) encaixam 384 milhões nesta 1ª fase da operação.

A participada indireta Ascendi Group, detida em parceria com a Mota-Engil, após a conclusão das operações de reorganização societária e obtidas as autorizações necessárias – conforme previamente comunicado ao mercado no passado de 3 de Agosto de 2016 – concluiu a venda à Ardian Infrastructure, por 384 milhões de euros, de um primeiro grupo de activos que inclui as participações nas concessionárias de auto-estradas Norte (AENOR) de ex-SCUT (sem cobrança ao utilizador) do Grande Porto, Grande Lisboa, Beiras Litoral e alta e costa de Prata, assim como as respetivas operadoras.

O Novo Banco e a Mota-Engil receberam 384 milhões de euros do grupo francês Ardian Infrastructure pela venda das participações que detinham, através da Ascendi, em cinco concessionárias de auto-estradas em Portugal.

De acordo com o comunicado enviado pelo grupo liderado por António Mota e Gonçalo Moura Martins à CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, esta é a primeira fase de um acordo com a Ardian, divulgado publicamente a 3 de agosto do ano passado.

O negócio incluiu também a venda de 75% da Ascendi – Serviços de Assessoria, Gestão e Operação e de 20% da Via Verde Portugal – Gestão de sistemas Eletrónicos de Cobrança, uma empresa liderada pela Brisa.

Para a segunda fase do negócio, há negociações com a Ardian para a alienação das participações da Ascendi Group em três outras concessionárias – Pinhal Interior e Douro Interior, em portugal, e Autovia de los Viñedos, em Espanha, “cuja concretização está dependente de um conjunto de condições e diversas autorizações”. De acordo com as informações prestadas ao mercado em agosto do ano passado, o negócio, em termos globais deveria gerar um encaixe de 600 milhões de euros,