Novo Banco: Crowdfunding já juntou 7353 doadores e 283 mil euros

A abrangência da plataforma tem permitido auxiliar projetos de instituições que se encontram distribuídas por todo o país, assim como nas mais diversas geografias internacionais. Lançada em novembro de 2012 já viabilizou 82 projetos sociais na sua totalidade.

Atualmente, com 654 mil visitantes, mais de 9800 registos, e tendo angariado cerca de 283 mil euros, tem como objetivo continuar a apoiar IPSS e ONG’s que pretendam implementar projetos que visam marcar a diferença na qualidade de vida dos seus utentes.

Através da aposta na plataforma de crowdfunding, o Novo Banco pretende reforçar o seu posicionamento de marca pioneira na adoção de novas tendências no domínio 2.0 e envolvida em promover uma cidadania responsável.

O mais recente projeto financiado na totalidade na plataforma foi concluído a 19 de dezembro e chama-se “Casa dos Afetos”. Este projeto teve como principal objetivo recolher apoios que serão direcionados para a construção desta casa que acolhe pessoas com deficiência mental. Promovido pela Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Arganil, o projeto contou com 53 donatários para um total de 5132 euros angariados em apenas três meses.

Plataforma também apoia além fronteiras

O alcance da Novo Banco Crowdfunding não se fica por cá e ultrapassou fronteiras. Já recebeu candidaturas de projetos com realização fora de Portugal, nomeadamente, em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Nepal e Timor Leste. Até à data, internacionalmente, possibilitou realizar cinco projetos em Moçambique, dois em São Tomé Príncipe, quatro em Cabo Verde e outro em Timor Leste.