Novo Banco conclui venda de 22,21% da Empark

O Novo Banco informou o mercado que a sua participada indireta ES Concessions International Holding BV, concluiu a venda de uma participação acionista de 22,21% na Empark – Aparcamientos y Servicios, S.A. à espanhola ASSIP, Asesoría y Estudios de Mercado e ao ESIF I, BV.

Em comunicado anterior foi divulgado que a venda foi feita por 69 milhões de euros.

A conclusão desta transação tem um impacto positivo no rácio de capital Common Equity Tier I do Novo Banco, diz o banco que no entanto não quantifica o impacto, “e representa mais um importante passo no processo de desinvestimento de ativos não estratégicos do banco, prosseguindo este a sua estratégia de foco no negócio bancário”, diz a instituição.