Novo Banco: Comissões das contas à ordem vão duplicar em abril

O Novo Banco aumenta as comissões em 18 contas de depósitos à ordem com efeito a partir de 16 de abril, como por exemplo na conta Novo Banco 100% (com bonificação) que passa de 1 euro para 2,5 euros por mês.

Já quem tenha a conta Novo Banco 360.º (com bonificação) passará a pagar 3,75 euros, em vez de 1,5 euros.

Ainda nas contas de depósito, são reduzidas as taxas de juro oferecidas (taxa anual nominal bruta) pela instituição financeira que passam em alguns casos para 0,0%.