Novo Banco com lucros de 60,9 milhões no primeiro trimestre, inverte rota de prejuízos

O Grupo Novo Banco registou no 1º trimestre de 2018 um resultado líquido positivo de 60,9 milhões de euros o que compara com um prejuízo de 130,9 milhões no período homólogo do ano anterior.

“De realçar que este resultado inclui um efeito positivo das atividades em descontinuação resultante nomeadamente, da classificação da GNB Vida como atividade em descontinuação (+51,2 milhões) que é compensado com uma variação negativa em reservas de igual valor”, diz a instituição.

A GNB Vida continua em processo de venda sem data prevista para um desfecho.

Sem este último efeito o Grupo teria apresentado um resultado positivo de 9,7 milhões de euros no trimestre.

Neste trimestre, as imparidades ascenderam a 37,8 milhões que comparam com o registo de 137,4 milhões de euros no 1º trimestre de 2017.

As imparidades para crédito totalizaram 50,1 milhões face a 119,3 milhões apurados no período homólogo.

“O montante de compensação a solicitar referente a 2018, apenas será definitivo no final do ano, tendo em conta eventuais perdas (já incorridas ou a incorrer) nos ativos protegidos pelo mecanismo de capital contingente, bem como pelas exigências regulatórias definidas para o período”, diz o Novo Banco.

A sinistralidade do crédito não produtivo reduziu-se para 29,7% (o que compara com 35,2% há um ano atrás e com 30,5% face a dezembro), com a respetiva cobertura por imparidade a aumentar para 61,9% (em março tinha sido de 50,1%; e no ano de 2017 foi de 58,7%), diz o banco liderado por António Ramalho.

O rácio de Non-Performing Loans (NPL – crédito malparado) do Novo Banco desceu, mas continua a ser dos mais altos do mercado. Em março pesava 29,7% do crédito a clientes (bruto), o que compara com 35,2% em março de 2017 e com 30,5% em dezembro.

O custo do risco do crédito, medido pela proporção de dotações para imparidades, líquidas de recuperações, no total da carteira de crédito, desceu significativamente face a março do ano passado altura em que era de 1,43%, e face ao fim do ano que era de 3,91% , agora está nos 0,16%.

A cobertura de crédito em incumprimento a mais de 90 dias é de 114,9%, acima dos 109,8% em dezembro e dos 98,5% em março de 2017.

O resultado operacional totalizou 130,2 milhões no 1º trimestre de 2018, “mais do dobro do valor registado no período homólogo do ano anterior, essencialmente devido aos resultados de mercado e outros resultados de exploração”, avança a instituição.

“No 1º trimestre de 2018, não se registaram factos ou transações relevantes com impacto nos ativos do Grupo, incluindo nos herdados e protegidos pelo Mecanismo de Capital Contingente, pelo que nenhum efeito excecional afeta as contas deste trimestre”, lê-se na nota.

O produto bancário foi de 252,2 mil milhões, “refletindo um crescimento de 39,5%, em termos homólogos.

Já o resultado financeiro, em função do deleverage realizado, apresentou uma redução de 18,1% enquanto a evolução das comissões se saldou por um crescimento de 3,8%. A evolução dos resultados de operações financeiras, que no trimestre foram positivos em 39,2 milhões, reflete essencialmente os ganhos apurados na carteira de dívida pública, avança a instituição.

“As continuadas políticas de racionalização e otimização de custos levaram à redução de 9,8% dos custos operativos, tendo reduzido os custos de pessoal em 8,2% e os gastos gerais em 4,1%”.

Os custos com pessoal totalizaram 65,9 milhões (-8,2% em termos homólogos), para o que contribuiu a redução, face a 31 de março de 2017, de 588 colaboradores. Em 31 de março de 2018 o Grupo Novo Banco contava com 5.449 colaboradores (quando em dezembro esse número era de 5.488).

O Novo Banco tem os seus rácios de CET 1 e Tier 1 protegidos até aos montantes das perdas já verificadas nos ativos protegidos pelo mecanismo de capital contingente.

O rácio de capital CET1 foi de 13,5% e o rácio de capital total de 13,9%.

Ao nível da atividade, o Grupo reduziu a sua carteira de crédito em cerca de 2,2 mil milhões (-6,5%) face ao período homólogo do ano anterior, com especial incidência no crédito não produtivo/non performing loans (-1,9 mil milhões de euros), realça a instituição.

Em 31 de março de 2018 a carteira de crédito bruto está em linha com os valores de 31 de dezembro de 2017, diz o banco.

A representatividade do crédito a empresas no total da carteira era de 63,8% em março de 2018. De salientar a estabilidade do crédito a particulares que se mantém em torno dos 11,3 mil milhões, diz o banco.

Os depósitos de clientes aumentaram 3,4 mil milhões (+13,5%), em termos homólogos, dos quais 1,8 mil milhões são resultantes da concretização da operação de LME (Liability Management Exercise).

Face a dezembro de 2017 os depósitos reduziram-se 1,1 mil milhões.

O financiamento líquido junto do Banco Central Europeu (BCE) reduziu-se em 0,8 mil milhões, em termos homólogos, situando-se a 31 de março de 2018 em 5,2 mil milhões (o que compara com 6,0 mil milhões em março de 2017).