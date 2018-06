Novo Banco cede ao Museu da Guarda um conjunto de obras de pintores de referência do século XX

O Novo Banco vai assinar no dia 8 de junho, às 18h00, no Museu da Guarda, um protocolo com a Câmara Municipal da Guarda, para a cedência de um conjunto de 5 obras de importantes artistas portugueses da segunda metade do século XX pertencentes à coleção de pintura do NB Cultura.

Estas obras dos artistas João Hogan, Nikias Skapinakis, José de Guimarães, Júlio Resende e Luís Pinto Coelho, ficarão em exposição permanente no Museu da Guarda.

Segundo a instituição, a assinatura do protocolo contará com a presença do Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, do Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Álvaro dos Santos e com o CEO do banco, António Ramalho.

“Esta é mais uma iniciativa que se insere no âmbito do projeto NB Cultura, criado com o compromisso de disponibilizar ao público o património cultural e artístico do Novo Banco, através de parcerias com entidades públicas e privadas, como Universidades e Museus, de âmbito nacional e regional”, avança o banco.

No passado mês de abril, o Novo Banco assinou em Castelo Branco, com o Museu Francisco Tavares Proença Júnior, outro protocolo para a cedência de uma pintura do século XVII, atribuída a Jan Fyt, um pintor flamengo de Naturezas mortas. “Desde o início do ano, vários outros protocolos com Museus foram concretizados, prevendo-se novas iniciativas durante o mês de junho”, diz o banco.

Em janeiro foi assinado um protocolo com o Museu Nacional dos Coches, para cedência da pintura a óleo sobre tela, “Entrada pública em Lisboa do Núncio Apostólico Monsenhor Giorgio Cornaro”, realizada em finais do século XVII. A pintura, com uma representação rara de um cortejo de coches e berlindas no Terreiro do Paço, antes do terramoto de 1755, integra desde essa altura a exposição permanente do Museu, onde tem sido vista por centenas de alunos.

No passado dia 18 de maio, em que se celebrou o Dia Internacional dos Museus, o Novo Banco assinou um protocolo com o Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), para a cedência do retrato da Condessa de Verdun, Anne Catherine Le Preudhomme, pintado por Elisabeth Louise Vigée Le Brun, uma das mais importantes pintoras francesas da segunda metade do século XVIII. Este retrato, obra relevante da Coleção de Pintura NB, nunca esteve exposto e ficou em exposição permanente no MNAA.