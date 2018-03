Novo Banco avança hoje e até 13 de abril com novo programa de rescisões voluntárias

O Novo Banco avança hoje com o novo programa de rescisões voluntárias para os colaboradores efectivos de qualquer empresa do Grupo GNB (Grupo Novo Banco) sediada em Portugal.

Este programa de rescisões voluntárias 2018, surge no âmbito da continuidade o Plano de Reestruturação do Novo Banco, e pretende dar cumprimento às novas metas impostas pela DG Comp europeia.

Já tinha sido noticiado que o Novo Banco vai avançar com um processo de rescisões voluntárias e reformas antecipadas que deverá levar à saída de 440 trabalhadores, além do fecho de 73 balcões, segundo fontes do mercado.