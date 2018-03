Novo Banco: prejuízo agrava 77% para 1.395 milhões de euros

O prejuízo do Novo banco aumentou 77% no ano passado, face a 2016, para 1.395,4 milhões de euros, empurrado pelo aumento de 49,6% das imparidades, para mais de 2.000 milhões de euros, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pela instituição financeira.

Em comunicado divulgado através da Comissão do mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco refere que as imparidades foram reforçadas, tendo atingido um total de 2.056,9 milhões de euros, das quais 1.229,2 milhões para crédito,

398 milhões para operações em descontinuação e 134,3 milhões de provisões para reestruturação.

O resultado operacional foi positivo, de 341,7 milhões de euros, mas traduzindo uma quebra de 11,6% face ao verificado no exercício anterior.

Novo programa de rescisões

O Novo Banco avança hoje com o novo programa de rescisões voluntárias para os colaboradores efectivos de qualquer empresa do Grupo GNB (Grupo Novo Banco) sediada em Portugal.

Este programa de rescisões voluntárias 2018, surge no âmbito da continuidade o Plano de Reestruturação do Novo Banco, e pretende dar cumprimento às novas metas impostas pela DG Comp europeia.

Já tinha sido noticiado que o Novo Banco vai avançar com um processo de rescisões voluntárias e reformas antecipadas que deverá levar à saída de 440 trabalhadores, além do fecho de 73 balcões, segundo fontes do mercado.

As condições deste programa estão detalhadas no site do Novo Banco. O prazo para a apresentação da adesão começa hoje, dia 28, e vai até 13 de abril.