Novo aeroporto: Pássaros arrastam decisão até ao final deste ano

A decisão sobre o novo aeroporto na cidade de Lisboa vai arrastar-se até ao final do presente ano.

A revelação foi dada há minutos na Assembleia da República, no debate quinzenal, pelo primeiro-ministro, António Costa, que explicou que é necessário realizar um estudo sobre a migração das aves no estuário do Tejo antes da decisão final sobre a localização do projeto do novo aeroporto, apontado para a base aérea do Montijo.

Segundo António Costa, antes de ser tomada a decisão final, prevista para a próxima semana, é necessário saber “fazer um estudo sobre a migração dos pássaros”, o qual “só deverá estar concluído no final deste ano”.