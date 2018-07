Nove praias portuguesas para explorar este verão

Chegado o verão, é tempo de ir buscar a toalha de praia e o fato de banho e rumar ao melhor destino para passar momentos relaxantes ao sol, surfar ou ler um livro numa esplanada virada para o mar. Porque o mais difícil é escolher, a momondo, motor de busca que compara gratuitamente preços para voos, hotéis e carros de aluguer, deixa algumas sugestões.

Praia do Moledo – Caminha

É uma das mais reconhecidas no Norte de Portugal. Pela beleza da paisagem natural e pelas qualidades terapêuticas das suas águas (ricas em iodo), esta praia é o destino ideal para os amantes de desportos aquáticos, como surf, windsurf ou bodyboard. As suas infraestruturas, os espaços infantis e de restauração tornam a Praia do Moledo numa das mais desejadas para passar férias em família.

Praia de São Jacinto – Aveiro

Na zona de Aveiro, junto ao Canal da Barra e a poucos quilómetros da cidade, é uma praia ainda no seu estado quase selvagem. Integrada na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, é perfeita para a prática de desportos aquáticos, como surf, ou para longos passeios à beira mar. Com acesso facilitado à praia, é ideal também para férias em família.

Praia de São Martinho do Porto – Alcobaça

O centro do país conta com praias ideais para quem procura um refúgio tranquilo. Esta é uma das mais conhecidas da região pela sua baía em formato de concha e pelas suas águas calmas, indicada para umas boas férias com amigos ou família. Para quem prefere contemplar o mar e desfrutar do melhor peixe, são intermináveis as opções de restauração, que também asseguram ambientes mais serenos.

Praia dos Galapinhos – Setúbal

Em plena Serra da Arrábida, apresenta um cenário paradisíaco, com águas de fazer inveja às mais populares praias das Caraíbas. O seu difícil acesso confere-lhe uma tranquilidade muito apreciada pelos visitantes, que encontram neste destino de verão uma das mais raras paisagens naturais de Portugal.

Praia do Guincho – Cascais

Na zona de Cascais, a Praia do Guincho é uma das mais procuradas por praticantes de windsurf. Perto de Sintra, esta praia ventosa é ainda palco de campeonatos de surf e bodyboard. Fora de água, para além das excelentes esplanadas circundantes, com opções gastronómicas de qualidade reconhecida, é possível usufruir de momentos de brincadeira com crianças no areal – com especial destaque para os castelos na areia ou para os papagaios de vento.

Praia de Odeceixe – Aljezur

Neste caso, temos de rumar a Sul, aAljezur. Aqui é possível optar por um banho refrescante no mar, beneficiando das pequenas piscinas que surgem na maré baixa – e que fazem as delícias das crianças – ou no rio, na Ribeira de Odeceixe. Para os que não quiserem aventurar-se no mar, a Ribeira oferece ainda a possibilidade de desfrutar de passeios de barco ou de canoa. A poucos metros da praia é possível apreciar, num dos vários restaurantes típicos, alguns dos melhores pratos da gastronomia Portuguesa.

Praia da Falésia – Olhos de Água (Algarve)

NoChegando ao Algarve, a Praia da Falésia apresenta-se como uma das mais procuradas opções, apreciada pela sua paisagem colorida, longa extensão de areal e águas mornas e calmas, envolvida ainda por um denso bosque de pinheiros. As áreas circundantes à Praia da Falésia servem os visitantes com diversos serviços, oferecendo alguns dos melhores acessos e restaurantes da região.

Praia de Porto Santo – Madeira

Mais de nove quilómetros de areias finas e suaves, águas cristalinas e temperaturas agradáveis, durante praticamente o ano inteiro, caracterizam esta praia, na Ilha da Madeira. É reconhecida pelas suas areias douradas e também pelas propriedades terapêuticas associadas à existência no local de diversas espécies de algas e moluscos. Relaxar durante algumas horas na praia do Porto Santo pode bem ser a receita perfeita para curar corpo e mente.

Praia Formosa – Açores

Amplamente reconhecida como uma das melhores praias a nível internacional, a Praia Formosa, nos Açores, é uma das mais procuradas pelos turistas que visitam Portugal. Com uma paisagem de cortar a respiração, integra uma baía onde é possível desfrutar de uma série de serviços, como restaurantes, bares e lugares de animação noturna. Esta praia recebe também, anualmente, o festival Maré de Agosto, que traz importantes bandas do universo pop e rock internacional a um dos cenários naturais mais belos do país.