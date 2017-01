Nove em cada dez portugueses devem viajar este ano

Dos mais de 600 inquiridos do questionário sobre a intenção de férias dos portugueses para 2017, elaborado pelo Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT), apenas 9% “revela a intenção de não fazer férias fora de casa em 2017”. Os principais motivos para ficar em casa devem-se a questões financeiras e situações de desemprego.

“Nove em cada dez sujeitos da amostra pretende viajar em 2017, sendo esta incidência bastante semelhante ao estudo homólogo realizado pelo IPDT em 2016”, pode ler-se no inquérito, feito em parceria com o operador turístico Soltrópico e com a Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura da Madeira e citado pela agência Lusa.

Nos períodos de férias mais longos, 74% dos inquiridos afirma que pretende sair de casa. O destino nacional preferido dos portugueses é o Algarve, Espanha e os Estados Unidos da América. E como seria expectável, devido às temperaturas amenas, o sol e o mar justificam as preferências ‘cá dentro’, mas a cultura e a natureza assumem também um papel importante.

As férias de curta duração entram nos planos de 86% dos inquiridos, um resultado três pontos percentuais acima do verificado em 2016, estando no topo das preferências destinos nacionais como Porto e Norte, Alentejo e as Regiões Autónomas.

As viagens ‘para fora’ deverão ser feitas para Espanha, Itália, Reino Unido e França, sendo que os turistas referem que procuram informações na Internet. “Os inquiridos revelam que pretendem fazer duas a três short-breaks em 2017, mais concentradas nos meses de abril, maio, junho e setembro, optando por diversos tipos de alojamento em que se destacam os hotéis de 3 ou 4 estrelas, a casa de familiares/amigos e a casa alugada”, pode ler-se.

No que diz respeito ao ano passado, os inquiridos indicaram que em 2017 vão fazer mais vezes férias e durante mais tempo, mas em relação a destinos e a gastos a evolução “foi mais conservadora, apontando os resultados para um pequeno aumento dos gastos e um ligeiro incremento da utilização de destinos mais longínquos”.

O Jornal Económico compilou as melhores ofertas, caso pretenda planear já as suas deslocações ao estrangeiro. As principais companhias aéreas a operar em Portugal começaram o ano com promoções tentadoras e pode voar de Lisboa para várias capitais europeias a menos de 20 euros.