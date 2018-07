Novas tecnologias tornam-se “imprescindíveis” para 46% dos hoteleiros

Para 46% dos hoteleiros, em todo o mundo, a tecnologia é uma necessidade e não um valor acrescentado (49% já adotou as tecnologias apropriadas para os seus estabelecimentos), sendo que a esmagadora maioria (95%) reconhece que mudou o seu ponto de vista sobre a implementação de melhorias tecnológicas, nos últimos anos, e apenas 5% não acham prioritário implementar novas tecnologias ou não estão dispostos a explorá-las, apurou o novo estudo da SiteMinder, plataforma especialista em soluções de gestão hoteleira na Cloud (nuvem), sobre as tendências tecnológicas nos hotéis e sua implementação em 2018 e no futuro.

Para o relatório ‘Global Hotel Business Index 2018’, a SiteMinder pediu aos hoteleiros, quer aos grupos quer aos alojamentos independentes em todas as regiões do mundo, para avaliarem as suas prioridades, desafios, estratégias e percepções nos planos de distribuição, os orçamentos, a contratação de pessoal, a implementação de novas ferramentas tecnológicas e o sucesso que esperavam obter no futuro.

Outra das questões colocadas aos hoteleiros está relacionada com o uso da tecnologia nos seus negócios. Dois em cada três hoteleiros (63%) consideram prioritária a adopção de novos sistemas de mobilidade e conectividade nos seus estabelecimentos. É o resultado de somar a implementação de tecnologias móveis (33% dos hotéis), Internet das Coisas (20%) e tecnologias de conectividade ‘in-room’ (10%). Estas últimas incluem serviços como Smart TV, gestão automática da iluminação ou carregador de telefone sem cabos. 5% adicional trabalham na integração de sistemas de realidade virtual, inteligência artificial e reconhecimento facial e de voz combinados.