Novas taxas aduaneiras dos EUA com retaliações… bizarras

Após o governo de Donald Trump anunciar a imposição de taxas sobre a importação de aço e alumínio vindos de União Europeia, Canadá e México, estes países reagiram e anunciaram que não ficarão de “braços cruzados” diante da medida norte-americana, que promete não deixar nada igual no comércio mundial.

Segundo uma investigação dada a conhecer por vários jornais de várias geografias, o Ministério da Economia mexicano anunciou rapidamente uma lista de produtos sobre os quais vai impor taxas “com nível comparável de dano” ao provocado por Washington. A lista inclui produtos que vão de lâminas planas de aço e tubulações a costelas de porco, salsichas e outros enchidos, bagas, uvas, maçãs, diversos queijos e abajures.

Ildefonso Guajardo, argumentou que as taxações dos Estados Unidos não beneficiam ninguém e acrescentou que o México é o principal comprador do alumínio e o segundo maior comprador do aço norte-americano. A estimativa é de que a guerra comercial prejudique o comércio bilateral em maus de 3,5 mil milhões de euros.