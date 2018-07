No mundo em mudança acelerada em que vivemos somos confrontados, a cada dia, com novas realidades e com os seus impactos.

O aumento da riqueza, a sua concentração, o surgimento, em todo o mundo, de famílias com elevados rendimentos e patrimónios, a preocupação de perpetuar as empresas familiares e os patrimónios de forma agregada, a preocupação com a rentabilidade dos activos e a sua valorização têm levado a uma crescente criação de Family Offices.

De facto, e segundo estudos de 2016 (Campden Wealth), estima-se que existam no mundo 5.300 Family Offices, assim geograficamente distribuídos: Europa e América do Norte,75%; Ásia-Pacífico, 17%; Mercados Emergentes, 8%.