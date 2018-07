Novas limitações ao crédito terão benefícios reduzidos

As principais agências de rating mundiais elogiam a iniciativa do Banco de Portugal (BdP) de recomendar limitações à concessão de crédito em Portugal. Sendo o elevado endividamento e o peso do crédito malparado dois pontos sinalizados como problemáticos para a notação financeira, as agências alertam, no entanto, para as limitações do impacto.

“Vemos as medidas macroprudenciais do BdP positivamente. Espera-se que ajudem a prevenir a acumulação de novos riscos para o sistema financeiro”, afirmou a vice-presidente da DBRS, Adriana Alvarado, ao Jornal Económico.

