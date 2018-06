Novas freguesias e registo do fisco anulam isenção de IMI

As novas freguesias e a desatualização dos registos do fisco obrigaram no último ano os contribuintes que pensavam estar isentos do Imposto Municipal de Imóveis (IMI), a terem de o pagar. A notícia é avançada pela edição desta quarta-feira do Diário de Notícias (DN), que indica a abertura de 7.789 procedimentos e 40.939 pedidos de intervenção recebidos pela provedora da justiça, Maria Lúcia Amaral.

Na origem destes pedidos estará de acordo com o “DN” o facto da autoridade tributária (AT) ter considerado que os contribuintes tinham perdido o direito de isenção, pelo facto da sua morada fiscal não coincidir com a localização do imóvel. Os pedidos de atenção ao fisco de que ambas as moradas coincidiam revelaram-se infrutíferos para travar este benefício fiscal, sendo o passo a seguir o apelo junta da provedora da justiça.

As 40.939 solicitações apresentadas a Maria Lúcia Amaral em 2017, equivalem a mais 7% do que ano anterior. Em relação à fiscalidade foram abertos 997 procedimentos, dos quais 72 dizem respeito ao IMI, 194 de IRS e 120 de taxas de portagem.