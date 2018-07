Novas fontes de receita no negócio da eletricidade

As novas tecnologias estão rapidamente a transformar o modo como a eletricidade é produzida e a forma como os consumidores a usam. Os grandes desenvolvimentos que se têm vindo a observar em áreas como o da eficiência energética, auto geração, veículos elétricos e armazenamento em baterias estão a ter um significativo impacto no negócio tradicional de comercialização de eletricidade, que foi construído com base na produção centralizada e que é entregue, hoje em dia, através de grandes redes de transporte e distribuição.

Um número crescente empresas do setor está a reagir à estagnação do crescimento das vendas de eletricidade, desenvolvendo novos produtos e oferecendo serviços que até aqui não eram habituais no setor. Os clientes desempenham um papel fundamental nesta tendência, já que os consumidores de eletricidade esperam mais de sua comercializadora dada a experiencia digital adquirida, por exemplo, no comércio on-line ou no homebanking. Para atender a esta procura, um número crescente de empresas de serviços, onde se incluem algumas startups inovadoras, está a entrar no mercado da comercialização de eletricidade, representando uma ameaça aos modelos tradicionais de negócios de venda de energia.

Existem numerosas oportunidades de negócios emergentes no setor da eletricidade, através da introdução de novos produtos e serviços, como por exemplo os seguintes: