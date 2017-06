Novas fardas da PSP geram dúvidas sobre legalidade entre polícias

Numa altura em que a Polícia de Segurança Pública (PSP) quer mudar o fardamento, a nova legislação está a causar impedimentos. Ao que o Público apurou, os polícias não sabem como poderão proceder para comprar a nova farda, o que está a gerar confusão entre os profissionais do setor.

Em causa está o facto de a lei em vigor apenas permitir a aquisição do fardamento através de uma plataforma eletrónica da empresa que ganhar o concurso público para fornecer a indumentária oficial, porém os polícias têm de recorrer às empresas que a vende. A norma legislativa que regulamenta esta situação foi publicada em Diário da República a 22 de novembro do ano passado.

“Os agentes que precisam de renovar os seus fardamentos estão a perguntar-nos sobre o que fazer, até porque nos armazéns da PSP não há muitos artigos. Compram nas lojas, onde é ilegal comprar porque a portaria está em vigor, embora estejam à venda porque a ministra autorizou? (…) Isto é uma brincadeira”, critica ao matutino o presidente do Sinapol, Armando Ferreira.

Quanto a esta dúvida, o Ministério da Administração Interna responde ao Público que “o procedimento de contratação da gestão comercial integral do fardamento para escolha do fornecedor já foi lançado”. Contudo, de acordo com o gabinete de Constança Urbano de Sousa, a compra de fardas vai manter-se como está por ainda não é possível avançar para o novo método.