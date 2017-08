Nova troca de ameaças entre Washington e Pyonyang prolonga quedas no PSI 20

O principal índice português abriu sessão desta sexta-feira a negociar em terreno negativo, pela terceira sessão consecutiva. O PSI 20 segue a cair 0,55% para os 5.223,58 pontos, acompanhado a tendência negativa dos mercados acionistas europeus.

No setor da energia, a EDP perde 0,19% para os 3,158 euros, a EDP Renováveis cai 0,26% para os 6,800 euro e a Galp Energia subtrai 0,84% para os 14,090 euros. O setor do retalho está também em queda, com a Sonae, líder retalhista em Portugal, a descer 0,51% para os 0,972 euros, acompanhada pela rival Jerónimo Martins, que descai 0,18% para os 16,900 euros.

A Pharol é a cotada com maiores perdas, a cair 1,85% para os 0,319 euros, depois de ontem a operadora brasileira Oi, da qual a cotada é a maior acionista, ter revelado ontem prejuízos de 3,5 mil milhões de reais (mais de 950 milhões de euros) no primeiro semestre. O valor representa um aumento de 32,9% face ao que tinha registado em igual período do ano passado.