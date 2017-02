Fisco: Novas regras de recrutamento de chefias e estágios a partir de hoje

O estatuto de pessoal e o regime dos funcionários da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) foi actualizado a após experiência acumulada ao longo dos 15 anos da sua vigência. Em causa estão mudanças no recrutamento para cargos de chefia na AT e no regime de avaliação e desenvolvimento dos estágios. As novas regras entram em vigor já este sábado, 11 de fevereiro e visam, segundo o Executivo, “uma gestão mais correta e eficaz dos recursos humanos” da administração fiscal.

As alterações ao sistema de carreiras dos trabalhadores do fisco, criado em 1999 (então DGCI), foram publicadas ontem em Diário da República.

Depois da referência à necessidade de melhor gestão do pessoal de chefia tributária e no âmbito do período experimental para ingresso nas carreiras do Grupo de Administração tributária (GAT) o diploma salienta que “Importa, deste modo, introduzir alterações, tornando as atuais regras mais ajustadas à realidade funcional da AT e promovendo uma adequada otimização dos recursos humanos disponíveis e uma racionalização dos postos de trabalho”.

Neste sentido, prossegue, “alarga-se aos trabalhadores do grau 2 do GAT, posicionados no nível 3, a possibilidade de candidatura para cargos de chefia tributária, adaptando-se ainda os critérios do procedimento de nomeação, mediante a introdução de um período máximo de 10 anos para consideração da antiguidade na categoria, no âmbito da ordenação de candidatos naquele procedimento”.

De acordo com o decreto-lei, tendo em conta que o acesso aos cargos de chefia tributária depende da habilitação com curso de chefia tributária, o que até agora se encontrava vedado a trabalhadores do grau 2 do GAT, posicionados no nível 3 – e para que estas alterações possam produzir efeitos em 2017 sem dependerem da abertura de um curso de chefia tributária, o que não se verifica desde 2008 -, estabelece-se um período transitório durante o qual a nomeação de trabalhadores que não sejam detentores do curso de chefia fica condicionada à aprovação em curso a ser frequentado durante os dois primeiros anos de exercício de funções em comissão de serviço.

“O curso de chefia tributária constituirá nestes casos uma habilitação a posteriori que deverá ser obtida, desejavelmente, num curto espaço de tempo, implicando um esforço adicional dos serviços da AT na criação das condições necessárias à sua realização”, conclui o Ministério das Finanças.

Entre as regras alteradas no recrutamento para os cargos de chefia tributária obedece às seguintes regras, passa a fixar-se que este processo abrange o chefe de finanças de nível II, adjunto de chefe de finanças de nível I e adjunto de chefe de finanças de nível II, de entre funcionários do GAT pertencentes às categorias do grau 4 e do grau 2, posicionados no nível 3.

Naqueles recrutamentos, o novo diploma deixa de considerar o adjunto de chefe de finanças de nível II e adjunto de tesoureiro de finanças de nível II, de entre funcionários pertencentes às categorias do grau 4, posicionados no nível 1, considerados aptos no curso de chefia tributária.

Outra das alterações, para efeitos de nomeação, passa pela alteração da fórmula em que os candidatos serão ordenados mediante ponderação da antiguidade. São aqui introduzidos novos factores neste cálculo como a avaliação de desempenho, expressa pela média da classificação do serviço do último triénio. E o factor carreira, ao qual será atribuído um ponto caso o candidato esteja integrado na carreira de técnico de administração tributária-adjunto, e cinco pontos caso o candidato esteja integrado nas carreiras de gestão tributária ou inspeção tributária.

Alterações nos estágios

Também as regras que regulamentam os estágios de ingresso nas categorias dos graus 2 e 4 das carreiras do GAT são alvo de alterações.

Neste caso, os estágios para ingresso nas categorias dos graus 2 e 4 vão ter a duração de um ano e são constituídos por atividade prática nos serviços centrais, regionais e locais e, ainda, por formação específica adaptada às funções dos postos de trabalho.

Serão excluídos os estagiários que obtiverem média aritmética inferior a 9,5 valores no conjunto dos testes e prova, bem como aqueles que obtiverem nota inferior a 9,5 valores na classificação final de estágio, nos termos fixados no Regulamento de Estágio.

Durante o período de estágio, os estagiários são também sujeitos a avaliação permanente no que diz respeito ao seu interesse e qualidades de desempenho e ainda relativamente ao resultado obtido em testes de conhecimentos realizados.