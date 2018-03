Nova presidente da AJEC propõe profissionalizar associações empresariais

A AJEC tem desde ontem uma nova direcção e um novo estilo de trabalho. Segundo Elisabeth Gonçalves, a nova presidente eleita, doravante a associação vai não só ajudar os jovens empresários a se capacitarem cada vez mais e a se firmarem no mercado, como lançar bases inovadoras para o seu crescimento.

E uma das formas sugeridas pela dirigente para melhorar o ambiente de negócios no arquipélago será a profissionalização das associações empresarias e a mobilização dos jovens em todos os municípios. Isto porque, sublinha Elisabeth Gonçalves, o sector privado e a economia cabo-verdiana pedem “acção corajosa e rápida”.

“Vamos advogar para a melhoria do ambiente do negócio em Cabo Verde que seja a nível local, nacional e internacional (…), promover a profissionalização das associações empresárias, porque acho que chegou o tempo de termos confederações empresarias e mobilizar os jovens de todos os municípios, isso é um dos grandes desafios”, apontou.

A presidente da AJEC promete, por isso, apoiar a capacitação dos jovens, apostando no desenvolvimento pessoal e no reforço das suas capacidades, apostar na divulgarão das oportunidades de negócios que existem no país, promover intercâmbios entre associações nacionais e internacionais e procurar novas fontes alternativas de financiamento. Fazem ainda parte dos projectos da nova direcção da AJEC promover a inovação e a capacitação, trabalhar para a internacionalização e contribuir para o fortalecimento e crescimento nacional.

Ao conferir posse à nova presidente da Associação dos Jovens Empresários de Cabo Verde, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, garantiu a disponibilidade do Governo em dialogar com a AJEC, lembrando, ao mesmo tempo que a Associação precisa de “parcerias e de comprometimento”.

“Da parte do Governo, podem contar com todo o nosso empenho na melhoria do ambiente do negócio, no aumento do potencial de economia, ancorados hoje ao turismo (…)”, disse o chefe do Executivo, indicando algumas onde os jovens podem aproveitar para incrementar o seu negócio, como a aviação civil, o hub aéreo na Ilha do Sal, a economia marítima, a indústria, inovação de tecnologia e informação e de comunicação.

Foto: Inforpress