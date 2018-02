Nova embaixada dos EUA em Jerusalém vai abrir no dia 15 de maio de 2018

Na campanha para as eleições presidenciais dos EUA, em 2016, o candidato Donald Trump prometeu reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. No final de 2017, o presidente Trump cumpriu a promessa e anunciou desde logo a transferência da embaixada norte-americana em Israel (instalada atualmente na cidade de Tel Aviv) para Jerusalém. Agora foi definida a data de abertura da nova embaixada em Jerusalém: 15 de maio de 2018, coincidindo com o 70º aniversário da declaração de independência de Israel.

O anúncio foi realizado ontem pelo Departamento de Estado dos EUA, através de um comunicado em que se descreve a transferência da embaixada como um “passo histórico”. A celeridade do processo é uma surpresa, pois o vice-presidente Mike Pence dissera, em meados de janeiro, que a nova embaixada só iria abrir em 2019. Importa recordar que na altura em que Trump avançou com o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel, além da transferência da embaixada norte-americana, eclodiram protestos violentos nos territórios palestinianos que resultaram em várias vítimas mortais.

Para os palestinianos, o dia 15 de maio é celebrado de forma diametralmente oposta: ao contrário dos israelitas que festejam a declaração de independência do seu Estado-nação, os palestinianos comemoram a “Nakba” (“catástrofe” ou “desastre” em árabe) de 1948, lembrando os mais de 750 mil palestinianos que fugiram ou foram expulsos das suas casas (entre 1947 e 1949) situadas em territórios anexados pelos israelitas no decurso da Guerra da Palestina.