Nova direção do PSD retira setas do símbolo do partido

A nova direção do Partido Social Democrata (PSD) remodelou o logótipo do partido, retirando as três setas que acompanham as letras que o identificam. A alteração, que terá passado despercebida à maioria dos militantes do PSD, está a ser alvo de críticas da militante histórica Virgínia Estorninho, que afirma que estão a apagar a identidade do partido, noticia o jornal “Público”.

Virgínia Estorninho explica que as setas simbolizavam “os três fatores do movimento: o poder político e intelectual, a força económica e social, e a força física. O seu paralelismo exprimia o pensamento da frente unida: tudo devia ser mobilizado contra o inimigo comum – o nazismo”. Desenhadas em sobreposição, as setas foram usadas, no início, para “anularem a cruz suástica, símbolo do regime nazi”.

A militante histórica considera um absurdo a alteração do símbolo e garante que se as setas não forem repostas, organiza uma manifestação à porta da sede do PSD. “Tiraram-nos as setas e enfiaram-nos num quadrado laranja. Não admito isso”, afirma. Anteriormente, o voto de protesto da militante fez com que Durão Barroso também recuasse quando tentou fundir as três setas numa só.