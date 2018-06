Nova confederação de Economia Social é criada hoje para defender interesses do “terceiro setor”

A Confederação Portuguesa de Economia Social (CPES) vai ser criada esta quinta-feira com o objetivo de promover e defender os interesses das associadas junto das instâncias nacionais e internacionais. A CPES é composta por nove entidades, que defendem que as empresas ligadas à economia social passem a ser “permanentemente ouvidas” na concertação social e económica.

A CPES é composta por mutualistas, misericórdias, fundações, cooperativas e organizações de voluntariado e de animação cultural. Entre as entidades associadas a esta confederação estão a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confagri), a União das Misericórdias, a União das Mutualidades e a a ANIMAR – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local.

No acordo de compromisso assinado, as empresas associadas explicam que o compromisso de se unirem numa confederação é assegurar a representação internacional do setor e o acesso a fundos comunitários. Além disso, as empresas da CPES sublinham que “há muito que se debatia por participar na Concertação Social”, sem que nenhuma das confederações empresariais tivesse de abdicar dos seus lugares.