Nova companhia aérea do Vietname vai comprar 24 Airbus

O grupo vietnamita FLC assinou um memorando de entendimento com a Airbus para a aquisição de 24 aviões A321neo para a nova operação da companhia aérea Bamboo Airways.

O valor da operação não foi divulgado até ao momento.

O acordo foi assinado em Paris por Trinh Van Quyet, presidente do Grupo FLC e Eric Schulz, diretor comercial da Airbus, durante a visita oficial a França de Nguyễn Phú Trọng, secretário-geral do Comité Central do Partido Comunista do Vietname.