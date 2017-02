Nova campanha do Pingo Doce promete não deixar ninguém indiferente

O Pingo Doce aposta num novo reposicionamento da marca que estará visível na nova campanha que chega amanhã ao público. “Juntos fazemos da mesa um lugar melhor” é a assinatura de uma campanha que foi desenvolvida pela BBDO.

“Para nós estes quatro vídeos [de 1:30 ] são mais do que uma campanha publicitária”, estes “retratam situações do dia a dia das famílias e com as quais todos nos conseguimos identificar”, explicou Isabel Ferreira Pinto, diretora geral do Pingo Doce, na apresentação oficial da nova campanha aos jornalistas.

Todas as histórias são contadas em torno da mesa, até porque na mesa “há partilha de laços e cumplicidades”, adiantou a diretora-geral.

Numa primeira fase estarão disponíveis dois vídeos. Um intitulado “um jantar mais quente” e outro “pequeno-almoço de verdade”. Estes marcam o arranque da campanha que chega aos cinemas e online a partir de 2 de fevereiro, e às televisões a 4 de fevereiro.

Os outros dois vídeos – “unidos à mesa” e “primeiro jantar” – chegam ao cinema e online a 9 de fevereiro e à televisão a 11 de fevereiro.

“Mais do que uma campanha este é um novo posicionamento de marca, uma nova forma de comunicar com os clientes”, explicou Sofia Lufinha, diretora de marketing do Pingo Doce.

Ainda assim, a diretora geral garante que o Pingo Doce mantém um compromisso com o preço. “sem preço não há liberdade de escolha e variedade”, adiantou Isabel Ferreira Pinto.

Atualmente, o Pingo Doce tem 413 lojas distribuídas por 291 localidades e conta com cerca de 670 mil vistitas diárias (77% das famílias são clientes).

Entre os pratos preferidos do take away do Pingo Doce figuram três pratos típicos portugueses: arrroz de pato, bacalhau com natas e bacalhau espiritual. No conjunto, estes três representaram 330 toneladas de vendas em 2016-