Nova administração da CGD entra hoje em funções

A nova administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) assume oficialmente funções no primeiro dia de fevereiro, liderada pelo ex-ministro da saúde. Paulo Macedo, integrou, na última quarta-feira, dia 25 de janeiro, a nova equipa de gestão do banco público, assumindo a presidência da Comissão Executiva. Rui Vilar é o presidente do Conselho de Administração.

Além de Macedo e Vilar, a equipa, proposta por Mário Centeno e aprovada por Frankfurt, é composta por mais seis pessoas: Francisco Cary, ex-vogal do Conselho de Administração do Novo Banco, João Tudela Martins, que integrava a equipa de António Domingues, ex-presidente do Conselho de Administração da Caixa, José de Brito, quadro da Caixa, João Guilherme, ex-administrador do Novo Banco, Maria João Carioca, antiga presidente da bolsa de Lisboa e Nuno Carvalho Martins, que sai do gabinete do secretário de Estado do Tesouro e Finanças.

De acordo com o comunicado, a tutela referiu ainda que os administradores não executivos serão “submetidos ao BCE e sujeitos ao processo de avaliação de idoneidade e adequação”.