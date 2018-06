Saiba como utilizar um íman para verificar se um carro já teve um acidente

O truque é antigo, mas simples e é um dos conselhos que a “DECO Proteste” dá a quem pretende comprar um carro usado. Este pequeno segredo pode ajudá-lo a saber se aquele carro usado que pretende comprar é um bom negócio. Se quer dominar a artimanha, leia o que se segue.

Qualquer íman serve, até mesmo um comprado numa pequena loja de lembranças. A lógica do teste é simples: a maioria dos carros em circulação são revestidos por uma liga de alumínio, um material leve e resistente, que absorve a energia do impacto em casos de acidente. Quando o carro sofre um acidente, a reparação é muitas vezes feita com uma massa que é colocada na área danificada. Essa massa, não sendo metálica, não atrai o íman.

No entanto, este truque não funciona com todos os carros.