Notícias: se forem ‘fake’ têm 70% mais probabilidades de serem partilhadas, conclui o MIT

Histórias falsas que aparentam ser notícias, espalhadas pela internet ou nas redes sociais, geralmente criadas como piadas ou com o objetivo de influenciar ideologias políticas. Esta é definição que o Cambride Dictionary dá ao fenómeno conhecido por fake news.

Segundo o site espanhol “Expansión”, as fake news, citando um estudo do MIT, têm 70% mais probabilidades de serem partilhadas na internet do que as notícias verdadeiras, propagando-se, por isso, mais rapidamente e chegando a uma audiência maior. Um estudo levado a cabo pela Buzzfeed concluiu que as fake news tiveram mais interacções no Facebook do que as dos meios de comunicação com maior reputação, por exemplo, o “New York Times” ou o “The Washington Post”.

Esse é talvez o maior problema que as fake news: a disseminação desenfreada da desinformação. Mark Zuckerberg, criador e CEO do Facebook, quando apareceu diante do Senado norte-americano em abril passado, afirmou que se criaram na sua rede social cerca 80 mil publicações falsas, que chegaram a 120 milhões de americanos.